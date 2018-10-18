Трамп пригрозил отправить военных на южную границу из-за потока мигрантов из Мексики
18 октября 2018 17:11 112
Президент США Дональд Трамп пригрозил отправить военных и полностью закрыть южную границу страны, если власти Мексики не остановят поток мигрантов. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Президент заявил, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора практически ничего не делают, чтобы не дать "большому потоку людей, среди которых много преступников, проникнуть из Мексики в США".
"Помимо прекращения всех выплат этим странам, которые, похоже, почти не контролируют свое население, я должен, в самых сильных выражениях, попросить Мексику остановить этот натиск - иначе я обращусь к военным США и закрою нашу южную границу", - написал Трамп.
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