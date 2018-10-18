Героический поступок корейца не остался без внимания - ВИДЕО

23-летний Хэ Линьфэн оказался в нужном месте, в нужное время, проезжая мимо канала в городском округе Шаосин (провинция Чжэцзян, КНР) и нисколько не раздумывая, бросившись спасать тонущего ребёнка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, 6-летняя девочка решила помыть швабру в водоёме, но поскользнувшись, упала в воду и начала тонуть на глазах у своей подруги. Проезжавший мимо работник курьерской службы бросился спасать ребёнка. Когда молодой человек вернул ребёнка на поверхность, то увидел, что во время незапланированного заплыва девочка потеряла свою обувь.

"Я увидел, что у неё отсутствовала обувь. Я все равно был мокрым, поэтому решил вернуться, чтобы найти её туфли", - рассказал Хэ Линьфэн в интервью местному телеканалу.

Поступок молодого человека, попавшего на видеокамеру в прошлую субботу, 13 октября, не остался без внимания чиновников, которые назвали отважного курьера героем и наградили его денежной премией.

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