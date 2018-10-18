Путин поблагодарил Турцию за помощь в урегулировании ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил турецких коллег за помощь в урегулировании ситуации в Сирии, отметив, что они выполняют свои обязательства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Они работают, и мы это видим. Хочу в этой связи поблагодарить наших турецких партнеров", - заявил Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.

Он добавил, что еще не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций покинули территорию, но "турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить обязательства".

"Они действуют достаточно жестко и весьма эффективно", - добавил Путин.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

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