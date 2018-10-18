Путин раскритиковал США за их политику в отношении доллара

Президент России Владимир Путин считает, что США режут сук, на котором сидят, подвергая сомнению доллар как универсальное платежное средство и единственную резервную валюту.

"Я говорил недавно, что наши американские друзья режут сук, на котором сидят. Потому что они подвергают сомнению надежность доллара как универсального инструмента в международных расчетах. Это, повторю еще раз, на мой взгляд, типичная ошибка империи. Почему? Потому что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, она может пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит", - сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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