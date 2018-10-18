В Еврокомиссии не исключили создания единого бюджета еврозоны

Возможность создания бюджета для еврозоны - стран, входящих в Евросоюз и применяющих евро в качестве национальной валюты, не исключена в рамках процесса реформы еврозоны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции.

Он напомнил, что ранее предложил выделить внутри общего бюджета ЕС специальные средства именно для еврозоны, которые можно назвать бюджетом этого региона.

"По этой теме работа продолжается. От этой идеи не отказались", - сказал он.