В России потерпел крушение учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового учебно-тренировочного полета, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации ведомства, инцидент произошел около 17:00 мск в районе населенного пункта Должанская.

Сообщается, что самолет упал в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.

Самолеты Л-39 производились с 1970-го по 1999 год в Чехии.