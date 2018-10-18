ЕС надеется в ближайшее время разработать механизм обхода санкций по Ирану

18 октября 2018 23:32

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассчитывает на прогресс в ближайшие недели в проработке предложенного ЕС механизма для защиты компаний от санкций США по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Могерини прибыла в четверг на международный форум "Азия-Европа" в Брюсселе. "Страны ЕС работают сейчас над конкретикой по установлению этого механизма, и я уверена, что работа будет продолжена успешным образом в ближайшие недели", - сообщила она журналистам.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

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