ЕС надеется в ближайшее время разработать механизм обхода санкций по Ирану

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассчитывает на прогресс в ближайшие недели в проработке предложенного ЕС механизма для защиты компаний от санкций США по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Могерини прибыла в четверг на международный форум "Азия-Европа" в Брюсселе. "Страны ЕС работают сейчас над конкретикой по установлению этого механизма, и я уверена, что работа будет продолжена успешным образом в ближайшие недели", - сообщила она журналистам.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.