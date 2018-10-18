Дочь Буша рассказала о призраках в Белом доме

Дочь экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер рассказала, что встречала в Белом доме призраков. Об этом сообщает Huffington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эфире телеканала NBC Дженна рассказала, как во время жизни в Белом доме они с сестрой Барбарой однажды услышали фортепианную музыку 20-х годов, доносящуюся из камина.

"Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки", - поделилась Буш-Хагер.