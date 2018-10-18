США увеличили выплату за поимку главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Госдепартамент увеличил обещанное вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Кассима аль-Рими, с $5 млн до $10 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice... увеличивает с $5 млн до $10 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к идентификации, установлению местонахождения, аресту и/или вынесению приговора лидеру АКАП Кассиму аль-Рими", - говорится в документе.

Кассим аль-Рими был внесен Госдепартаментом в список подозреваемых в терроризме в мае 2010 года. Его активы в США были заморожены, а американским гражданам и компаниям было запрещено осуществлять с ним какие-либо финансовые операции.

Как сообщал ранеетелеканал NBC, в январе 2017 года аль-Рими стал целью рейда спецназа США на штаб-квартиру "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" в Йемене. Спецназу было дано секретное задание либо захватить, либо уничтожить террориста, однако операция не удалась. Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило, что среди убитых 14 противников при январском рейде в Йемене "были главари террористической сети и их посредники", однако конкретно имя аль-Рими в сообщении СЕНТКОМ не упоминалось.

Программа Госдепартамента Rewards for Justice реализуется с 1984 года. В настоящее время самую большую сумму - $25 млн - Вашингтон предлагает за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. США объявили его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял филиал "Аль-Каиды" в Ираке. Столько же Вашингтон обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане. Пока в обоих случаях желающих не нашлось, как в свое время никто не захотел выдать бен Ладена, за которого американцы были готовы выложить $27 млн.