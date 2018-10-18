Турист из Греции утверждает, что он – самый путешествующий человек в мире
18 октября 2018 22:25 183
Бабис Бизас из Греции утверждает, что посетил 195 стран дважды, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бабис впервые начал заниматься альпинизмом в 1976 году, когда ему было всего 19 лет, и сейчас, в 64 года он не прекращает открывать для себя новые страны и посещать их повторно.
"Раньше я путешествовал автостопом, у меня были только рюкзак и немного денег", - рассказывает он.
В молодости, пытаясь совместить работу и путешествия, он устроился на корабль и благодаря этому посетил Африку и Америку. В восьмидесятые - стал организовывать поездки для небольших групп в нетуристические места.
Уже к 2004 году Бабис посетил все 195 стран, а затем решил начать отсчет по новой и увидеть их повторно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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