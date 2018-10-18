Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой

18 октября 2018 22:54

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.

"...Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" - написал американский президент.

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