Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.

"...Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" - написал американский президент.