Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой
18 октября 2018 22:54 176
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.
"...Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" - написал американский президент.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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