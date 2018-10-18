США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока-2"
Поддержка европейскими странами "Северного потока-2" неприемлема, это углубляет энергетическую зависимость от России, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.
Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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