Мейвезер о поединке с Нурмагомедовым: "Готов повеселить публику"
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер отметил, что получит много денег в случае боя с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее сообщалось, что Мейвезер готов встретиться с россиянином в ринге по правилам бокса. Интересно, что первоначально о возможном поединке заговорил сам Нурмагомедов, который после победы над Макгрегором заявил о желании встретится с Мейвезером, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Все спрашивают, почему я говорю о боях с соперниками из ММА. Но послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Мы с Конором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто может принести большие деньги. Я готов к тому, чтобы повеселить публику. Я дам людям то, что они хотят видеть. Я встречусь и с Хабибом, и с Конором уже в 2019 году. Многие не верили, что мой бой с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось", - сказал Мейвезер.
Ранее стало известно, что Флойд Мейвезер рассчитывает заработать сотни миллионов долларов на двух поединках с бойцами UFC.
Ранее мы писали, что Нурмагомедов предложил провести бой Мейвезеру, заявив, что в "джунглях есть только один король".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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