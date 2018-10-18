УЕФА оштрафовал «ПСЖ» после матча с «Црвеной Звездой»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать французский "ПСЖ" по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

УЕФА вынес предупреждение главному тренеру "ПСЖ" Томасу Тухелю,парижский клуб должен заплатить € 20 тыс. за задержку начала игры.

Встреча состоялась 3 октября в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1.

Также дисциплинарный комитет рассмотрит дело о неподобающем поведении болельщиков обеих команд.