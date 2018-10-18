Ключевые игроки "Барселоны" хотят, чтобы клуб купил Поля Погба

Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике хотят, чтобы руководство клуба купило у "Манчестер Юнайтед" французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. По информации издания, игроки "Барселоны" уверены, что Погба способен усилить команду. В подписании француза также заинтересован главный тренер испанского гранда Эрнесто Вальверде.

В последнее время у французского хавбека Поля Погба не складываются отношения с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португальский наставник также лишил полузащитника звания вице-капитана. Контракт между "МЮ" и Погба рассчитан до 2021 года. Минувшим летом английский клуб отказал в трансфере Погба "Барселоне", которая предлагала за него 51 миллион евро, а также Йерри Мину и Андре Гомеша в придачу.

По данным сайта transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Поля Погба на данный момент составляет 90 миллионов евро, он - один из самых дорогих футболистов мира.

Также по слухам в СМИ, в возвращении Погба заинтересован "Ювентус", откуда французский хавбек перешел в "МЮ" летом 2016 года за рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов (около 102 миллионов евро).