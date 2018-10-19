Китай попросил ВТО разобраться со спором с США вокруг пошлин на металлы

Китай вслед за Россией в четверг подал запрос на учреждение третейской группы по спору с США во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с применением Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По процедуре разрешения споров в ВТО учреждение третейской группы запрашивается после стадии формальных консультаций, если на них стороны не находят взаимоприемлемого пути разрешения спора без рассмотрения арбитрами.

"Пошлины США по стали и алюминию, обоснованные интересами национальной безопасности, на самом деле являются торговым протекционизмом и несут серьезный урон правилам многосторонней торговли, против них выступают многие страны-участницы ВТО, включая Китай", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Китай в соответствии с принятыми в организации нормами провел консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО, но решить проблемы, волнующие китайскую сторону, не удалось. "Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждение третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий", - заявили в минкоммерции. Согласно документу, "Китай надеется, что третейская группа ВТО сможет провести объективное, справедливое разбирательство по данному делу".

Дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только по действию пошлин на сталь. Эти пошлины сейчас оспаривают Россия, Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах.

По имеющейся информации, с запросом о создании третейской группы в четверг выступили Россия, Норвегия и ЕС, позже, как сообщило агентство Рейтер, США также подали запрос на учреждение третейской группы в связи с ответными мерами ряда стран.