Грузия попросит ВОЗ направить в лабораторию Лугара экспертов

Грузия в ближайшие дни обратится во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с предложением направить в исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси официальную миссию, в которую при желании могут войти и российские специалисты, заявил журналистам глава Минздрава Давид Сергеенко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

"Несмотря на наши постоянные заявления о том, что с 2013 года лабораторией управляет правительство Грузии, а не США, несмотря на заявления о том, что этот исследовательский центр направлен на обнаружение и защиту от эпидемий и биологических угроз, несмотря на то, что мы неоднократно приглашали российских коллег приехать и изучить деятельность центра, факт в том, что обсуждение все еще ведется. Поэтому мы приняли решение обратиться в ближайшие дни в ВОЗ с просьбой направить официальную миссию, к которой при желании могут подключиться российские эксперты",- заявил министр.

По его словам, российские и международные эксперты смогут при желании детально изучить работу исследовательского центра и сделать выводы, подготовить отчет. Министр добавил, что грузинская сторона решила обратиться в ВОЗ после того, как, "несмотря на основательные аргументы, в СМИ не прекращается информационный поток в связи с деятельностью лаборатории".

Специальный представитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил журналистам в четверг вечером, что "в рамках соответствующих международных механизмов правительство Грузии предлагает провести международный мониторинг деятельности лаборатории имени Лугара с привлечением экспертов самого высокого ранга". Ранее Абашидзе заявил РИА Новости, что 14-15 ноября в Тбилиси состоится международный семинар по борьбе с биологическим оружием, который будет организован Грузией и Германией. Он тогда сообщал, что на мероприятие приглашены и российские специалисты.

В начале октября в МИД РФ заявили, что российские специалисты не будут участвовать в посещении международной делегацией лаборатории Лугара, так как мероприятие "готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта", поэтому "программа посещения не предусматривает мер, способных обеспечить верификацию лаборатории". В МИДе РФ назвали мероприятие "пропагандистским фарсом".