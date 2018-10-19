Песков: переговорный формат России, Турции и Ирана по Сирии эффективен

Переговорный формат России, Турции и Ирана по Сирии доказал свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмтрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Формат РФ, Турции и Ирана доказал свою эффективность и продолжает доказывать. Работа в этом формате продолжается", - сказал Песков в эфире Первого канала.