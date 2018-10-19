Песков: переговорный формат России, Турции и Ирана по Сирии эффективен
19 октября 2018 07:44 80
Переговорный формат России, Турции и Ирана по Сирии доказал свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмтрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Формат РФ, Турции и Ирана доказал свою эффективность и продолжает доказывать. Работа в этом формате продолжается", - сказал Песков в эфире Первого канала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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