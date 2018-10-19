Прокуратура Египта обвинила трех экс-руководителей нефтекомпании в краже

Генпрокуратура Египта обвинила троих бывших руководителей частной нефтяной компании Tri Ocean в незаконном присвоении миллиарда долларов из средств организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, бывший заместитель председателя совета директоров этой компании Мухаммед аль-Ансари и двое его сообщников с 2011 по 2015 год вывели из компании почти миллиард долларов в банки Катара и Швейцарии на личные счета и счета подставных компаний.

"Банковские выписки свидетельствуют о том, что подозреваемые совершали эти транзакции не в интересах компании", - говорится в документе.