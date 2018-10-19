У безработной москвички украли 21 миллион рублей

Из квартиры безработной жительницы столицы похитили сейф с деньгами, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду. С сообщением о краже в полицию обратилась 26-летняя безработная москвичка, проживающая на севере Москвы.

"Неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу сейфа, в котором находились 21 миллион 100 тысяч рублей, и затем скрылся", - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".