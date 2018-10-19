Джордж Мартин объяснил смысл «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", рассказал о замысле своего произведения. Интервью с писателем опубликовала газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, герои произведения, как и реальные жители планеты, заняты личными делами и проблемами и не замечают глобальной опасности.

"Мы спорим о важных вещах - международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует", - заявил Мартин.

Писатель также прокомментировал параллель, проведенную поклонниками "Игры престолов", - надвигающуюся на Вестерос зиму и угрозу глобального потепления.

"Это немного иронично, потому что я начал писать "Игру престолов" еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но - в очень широком смысле - там есть определенная параллель", - отметил Мартин.