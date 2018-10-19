Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, пригласил ирландского бойца Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Макгрегор был соперником Хабиба на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где россиянин победил удушающим приемом. До боя Конор неоднократно в оскорбительном ключе высказывался о Хабибе и его отце, а после поединка между командами бойцов завязалась потасовка.
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.
"Все прощаю, надо быть милосердным", - сказал Абдулманап Нурмагомедов в своем видеообращении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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