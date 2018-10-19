В Китае арестовали за взятку бывшего замминистра финансов

19 октября 2018 08:37

В Китае арестован бывший заместитель министра финансов Чжан Шаочун по подозрению во взяточничестве, передает Reuters со ссылкой на китайского генпрокурора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, Чжан Шаочун находится под следствием за "серьезное нарушение дисциплины и законодательства".

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