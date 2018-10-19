В Японии раньше времени зацвела сакура

19 октября 2018 08:50

В Японии неожиданно зацвела сакура, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Это обычно происходит весной. Ученые говорят, это произошло из-за двух мощных тайфунов, обрушившиеся на страну этой осенью. Как следствие, с вишневых деревьев опали листья, но распустились цветки. Жители Токио обрадовались такой природной аномалии. Говорят, в воздухе стоит приятный аромат цветения.

А в Японии цветение сакуры празднуют на государственном уровне: официальное открытие Ханами ("Созерцание цветов") происходит в главном токийском парке Синдзюку - при этом участие в нем принимают не только известные политики, но и члены императорской семьи. Поскольку вишня цветет большими соцветиями, она символично ассоциируется с облаками, и в японской культуре, подверженной влиянию буддизма, олицетворяет эфемерность жизни.

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