США на грани введения санкций против Саудовской Аравии

Информационное пространство США, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в последние дни сосредоточено на одной теме - исчезновении журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи и его возможном убийстве в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Еще на днях в администрации США отказывались говорить о возможных последствиях для Саудовской Аравии, но в четверг появились первые сигналы готовности действовать: министр финансов США Стивен Мнучин отменил свой визит в Эр-Рияд, где он планировал принять участие в инвестиционной конференции. Давление на Вашингтон оказывают и в конгрессе США. Законодатели требуют санкций и хотят приостановить оружейные сделки и выслать посла этой страны.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты расходятся во мнении - чего же ждать Эр-Рияду от США. Одни категорически отвергают возможность введения санкций против королевства, ссылаясь на возможные экономические потери. Другие, напротив, уверены, что санкции обязательно последуют.

"Это чрезвычайно запутанная сеть, и это еще больше усложнит нашу противоречивую политику в отношении Саудовской Аравии", - заявил РИА Новости профессор университета Джорджа Вашингтона Чарльз Гласер.

В то же время, по его словам, сюрприза в действиях Саудовской Аравии для США нет. "Мы не видим ничего кардинально нового в том, что сделали саудиты", - говорит эксперт.

В целом, Гласер полагает, что ввести санкции против Эр-Рияда будет сложно, поскольку США необходима саудовская нефть. "Мы можем (ввести санкции - ред.), но это было бы слишком затратно для нас. Мы полагаемся на саудитов в том, чтобы они помогли нам решить ситуацию с Ираном", - добавил собеседник агентства.

Он также выразил сомнения, что конгресс США будет действовать жестко в отношении Саудовской Аравии.

С ним не согласен бывший американский дипломат Джон Хербст, работавший в свое время в посольстве США в Саудовской Аравии. "Администрация не склоняется к этому (санкциям - ред.), но конгресс - очень даже. Я подозреваю, что что-то произойдет. Будут санкции в какой-то форме, поскольку у конгресса есть возможность введения санкций, даже если президент этого не хочет, при условии, если будет 2/3 голосов. Я предполагаю, что 2/3 конгресса выступают за то, чтобы что-то сделать. Это может вынудить администрацию действовать", - сказал он РИА Новости.

По его мнению, Саудовская Аравия вовлечена в этот инцидент, и сделано это было "преднамеренно". "Это не ошибка. Они понимали, что это пошлет сигнал", - считает Хербст.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уже заявил, что планирует жесткие санкции против Саудовской Аравии, отметив, что был лично оскорблен инцидентом. Он также заявил, что не может вести бизнес с этой страной, пока действующие лидеры находятся у власти.

Тем временем, на фоне происходящего вокруг судьбы журналиста многие крупные компании и СМИ отказались от участия в главном бизнес-событии года в Саудовской Аравии - форуме "Будущая инвестиционная инициатива". Отменили свою поездку в Эр-Рияд, в частности, глава МВФ, глава банка Standard Chartered, глава швейцарского банка Credit Suisse, Глава британского подразделения банка HSBC, генеральный директор французской финансовой группы Societe Generale, гендиректор американского JP Morgan Chase, главный исполнительный директор Uber, глава Bloomberg.

Хербст считает, что в Саудовской Аравии "чувствительны к символическому игнорированию".

"Есть люди в Саудовской Аравии, которые мыслят очень реалистично. И они следят за тем, что здесь происходит, и им нужно сделать какие-то изменения. Я считаю, что мы увидим какие-то дополнительные действия с их стороны", - полагает эксперт.

Саудовские власти по-прежнему намерены провести конференцию в намеченные сроки - 23-25 октября, несмотря на отказ ряда гостей участвовать в нем.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Саудовской Аравии обещали провести надлежащее расследования дела об исчезновении Хашукджи и попросил Трампа дать им еще "несколько дней" на то, чтобы предоставить Вашингтону все имеющиеся факты. Позднее американский президент сообщил, что журналист, по всей вероятности, мертв. Наказание за его убийство будет "очень суровым", пригрозил Трамп.