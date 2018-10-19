Тяжелое ДТП в Мексике, много погибших и пострадавших

19 октября 2018 10:10

Автобус с пассажирами попал в аварию в мексиканском штате Мичоакан, 12 человек погибли и более 20 получили ранения. Об этом сообщает газета Excelciorсо ссылкой на местную службу гражданской обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе муниципия Ангангео: у автобуса отказали тормоза, он вылетел за пределы трассы и врезался в дерево.

Из 23 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии.

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