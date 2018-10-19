Премьер Австралии лишился сайта, забыв обновить лицензию

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон из-за невнимательности потерял свой персональный сайт. Об этом сообщает портал 9News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О том, что принадлежавший главе правительства ресурс scottmorrison.com.au поменял владельца, сообщил сотрудник компании Digital Eagles в Мельбурне Джек Джинесин. "Премьер-министр забыл обновить лицензию, и она истекла... Не помню, когда я так веселился всего за 50 долларов", - заявил IT-специалист, который, по его словам, приобрел просроченный домен именно за такую сумму.

Теперь на бывшем сайте премьера вместо политических новостей размещена песня Scotty Doesn't Know ("Скотти не знает") американской панк-группы Lustra. Песня о молодом человеке Скотти, не подозревающем, что его обманывает подружка, стала известной, после того как в 2004 году прозвучала в подростковой комедии "Евротур".

Джинесин заверил, что не намеревался вредить премьер-министру и вызвался вернуть домен. Пока неизвестно, потребует ли житель Мельбурна какую-либо компенсацию.

Представители Моррисона заявили, что лицензия на домен истекла в связи с действиями "третьей стороны". По их словам, нормальная работа сайта должна возобновиться в ближайшие дни.

Компания, в которой работает мужчина, в пятницу утром разметила на своем сайте специальный материал "Обеспечивайте безопасность своих цифровых активов, особенно если вы премьер-министр", предостерегающий от повторения ошибки, допущенной Моррисоном.

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