В России из аэропорта эвакуировали 400 человек - ПРИЧИНА
19 октября 2018 10:20 227
Эвакуировано 400 человек из аэропорта Якутска из-за обнаруженной в мусорном баке в терминале дымовой шашки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации в пресс-службы аэропорта, в четверг утром в терминале в мусорном баке нашли дымовую шашку. На месте организована работа кинологов, службы авиабезопасности аэропорта, специальных служб. Проверяются все помещения аэропорта. Вылеты задержаны на неопределенное время.
В 9.25 аэропорт "Якутск" заработал в штатном режиме.
"Спецслужбами в здании аэровокзала ничего не обнаружено", - добавила пресс-служба ведомства.
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