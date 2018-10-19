В России из аэропорта эвакуировали 400 человек - ПРИЧИНА

19 октября 2018 10:20

Эвакуировано 400 человек из аэропорта Якутска из-за обнаруженной в мусорном баке в терминале дымовой шашки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации в пресс-службы аэропорта, в четверг утром в терминале в мусорном баке нашли дымовую шашку. На месте организована работа кинологов, службы авиабезопасности аэропорта, специальных служб. Проверяются все помещения аэропорта. Вылеты задержаны на неопределенное время.

В 9.25 аэропорт "Якутск" заработал в штатном режиме.

"Спецслужбами в здании аэровокзала ничего не обнаружено", - добавила пресс-служба ведомства.

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