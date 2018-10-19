В Армении решили, когда выберут нового премера

Выборы премьер-министра Армении в Национальном Собрании страны пройдут 24-го октября в рамках специального заседания. Об этом агентству "Новости-Армения" сообщили в аппарате парламента, передает Day.Az.

Согласно Конституции, на седьмой день после отставки главы правительства заканчивается срок выдвижения кандидатов на пост премьера. С учетом того, что Пашинян подал в отставку с этого поста 16-го октября, срок выдвижения кандидатов завершается 23-го октября, и специальное заседание Национального Собрания должно быть назначено на 24 октября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16-го октября подал в отставку для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Планируется, что внеочередные парламентские выборы состоятся в середине декабря. -