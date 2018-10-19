В Турции назвали дату четырехстороннего саммита по Сирии

Четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии пройдет в Стамбуле 27 октября. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Четырехсторонний саммит будет проведен в Стамбуле 27 октября. На повестке дня - ситуация в Сирии, соглашение по Идлибу, политическое урегулирование", - цитирует Калына агентство Anadolu.

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