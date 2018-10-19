Сирийские власти вернули девять тысяч похищенных исторических артефактов

19 октября 2018 14:57

Сирийским властям удалось вернуть порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов, при этом на оккупированных территориях САР ведутся незаконные археологические раскопки. Об этом заявил директор управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Порядка 9 тысяч похищенных исторических артефактов удалось вернуть в Сирии, еще более 100 возвращены из Ливана, в том числе каменные изваяния из Пальмиры и иконы из монастыря Маалюля", - заявил Хаммуд.

Хаммуд также рассказал о незаконно проводимых археологических раскопках в находящихся вне контроля сирийского правительства районах вокруг городов Манбидж, Ракка и к востоку от Евфрата.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az