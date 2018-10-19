15 пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности при полете - ВИДЕО

15 пассажиров самолета, следовавшего из Майами в Буэнос-Айрес, попали в зону турбулентности. Во время полета пострадали 15 человек. Всего на борту находилось 192 пассажира. 9 пострадавшим потребовалась госпитализация.

СМИ публикуют видео из салона самолета - повсюду разбросанные вещи. По словам пассажиров, 8-часовой полет превратился в настоящий ужас из-за перепадов высоты, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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