Министры обороны Китая и США признали необходимость военного сотрудничества

Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи на полях совещания глав оборонных ведомств АСЕАН в Сингапуре пришли к согласию, что сотрудничество остается единственным верным путем для развития отношений между вооруженными силами двух стран. Об этом говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Стороны единогласно признали, что в настоящий момент вооруженные силы двух стран должны добросовестно выполнять договоренности лидеров Китая и США, усиливать контакты и взаимное доверие, контроль рисков, способствовать тому, чтобы связи армий двух стран стали стабилизатором межгосударственных отношений", - заявил Вэй Фэнхэ.

По его словам, "взаимовыгодное сотрудничество является единственным выбором для осуществления стабильного развития двусторонних межгосударственных отношений, укрепление взаимного доверия остается лучшим связующим элементом для поддержания контактов армий двух стран, а проявление уважения и толерантности - самым правильным способом для разрешения имеющихся противоречий".

"Принципиальная позиция Китая по тайваньскому вопросу, по проблемам Южно-Китайского моря останется неизменной, а приверженность китайской армии защите государственного суверенитета, национальной безопасности, интересов развития остается непоколебимой", - заявил глава оборонного ведомства КНР.

Он выразил надежду, что "американская сторона будет идти в ногу с современными тенденциями, будет работать вместе с КНР и вносить позитивный вклад в защиту регионального и глобального мира и стабильности".

Мэттис в свою очередь заявил, что "между Китаем и США существуют разногласия, но расхождение во мнениях не означает противостояние, как и соперничество не означает вражду".

"США готовы работать совместно с Китаем для развития отношений между двумя армиями и считают, что укрепление сотрудничества является единственным целесообразным путем развития этих отношений", - добавил он.

По его словам, "в нынешних условиях надеемся на продолжение укрепления контактов и обменов на всех уровнях между вооруженными силами двух стран".

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