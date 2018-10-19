Американка отрастила откушенный пумой палец - ФОТО

Американке удалось отрастить откушенную пумой фалангу пальца с помощью тромбоцитного геля - плазмы крови с повышенным содержанием тромбоцитов. О своем опыте лечения она рассказала в интервью изданию Daily Mail Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сорокалетняя Джания Уолкер в июле 2017 года отдыхала в Гондурасе, где на нее напала пума. Животное вцепилось в руку женщины и откусило фалангу указательного пальца правой руки. Местные врачи не смогли ничем помочь и заявили, что Джании придется жить дальше с ампутированной фалангой. Однако в Калифорнии доктор Акаш Бажаж предложил ей попробовать тромбоцитный гель из ее собственной плазмы крови. Благодаря содержанию в нем факторов роста врачу с помощью инъекций удалось запустить регенерацию тканей. Первые результаты появились спустя всего несколько дней, а спустя несколько месяцев на фаланге уже сформировался ноготь. Такой прогресс удивил даже врача.

Пока что палец еще не выглядит так, как раньше, но его особенности почти незаметны, если нарастить ноготь, рассказывает Джания. Она надеется, что ее пример вдохновит и других людей с травмами не сдаваться и искать выход из ситуации.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook