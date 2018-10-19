Ужасное ДТП в Афганистане, более 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП недалеко от столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в уезде Карабах провинции Кабул.

Как сообщил телеканалу источник, еще 16 человек пострадали в другом ДТП, также произошедшем в провинции Кабул. Других подробностей не приводится.