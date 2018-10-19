Армянская порнозвезда опозорила мужа - ФОТО

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" - американская порнозвезда армянского происхождения Ким Кардашьян снялась в рекламе новой линии косметики своего собственного бренда KKW Beauty. Серию фотографий она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На одном из кадров 37-летняя телезвезда позировала в синей комнате на диване в блестящем обтягивающем боди с яркими фиолетовыми тенями. Вместе с Кардашьян в фотосессии принял участие полностью обнаженный темнокожий мужчина-модель, который держал ей зеркало.

Пользователи соцсети бросились подкалывать мужа Ким Кардашьян американского рэпера Канье Уэста в комментариях.

"Держись, Yeezy", - шутили одни (Yeezy - собственный бренд одежды и обуви Канье Уэста - прим. "Ленты.ру").

"Канье. То есть ты позволил ее отражению пялиться на пах другого мужчины?" - издевались другие.

"Но это же не твой муж..." - возмущались русскоязычные подписчики.

На данный момент публикация собрала более двух миллионов лайков.