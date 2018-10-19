Под Петербургом произошел взрыв на заводе пиротехники, есть жертвы
19 октября 2018 18:58 215
Один человек погиб в результате взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, передает Day.Az.
"Обнаружено тело одного погибшего", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в момент взрыва в здании находились пять человек, двое из них пострадали.
"Под завалами могут находиться еще два человека", - уточнил представитель МЧС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
20:20 236
Давидыч получил почти пять лет колонии
19:55 148
В Пакистане произошло землетрясение
19:22 191