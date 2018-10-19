Под Петербургом произошел взрыв на заводе пиротехники, есть жертвы

19 октября 2018 18:58

Один человек погиб в результате взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, передает Day.Az.

"Обнаружено тело одного погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в момент взрыва в здании находились пять человек, двое из них пострадали.

"Под завалами могут находиться еще два человека", - уточнил представитель МЧС.

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