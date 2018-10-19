В Пакистане произошло землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Пакистане в 28 километрах на северо-востоке от города Мингора, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на территории Таджикистана сила землетрясения составила 5,2.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр сейсмического события, которое зарегистрировано в пятницу в 18.24 по бакинскому времени, находился в координатах 34.90 градуса северной широты и 72.64 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".