В московских аэропортах задержали или отменили более 25 рейсов

20 октября 2018 07:16

Более 25 рейсов в ночь на субботу задержано или отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, по состоянию на 01.35 мск в аэропорту Домодедово шесть рейсов задержано, еще девять отменено. В аэропорту Шереметьево задержано четыре рейса, во Внуково четыре рейса отменено и четыре задержано. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

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