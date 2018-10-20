В московских аэропортах задержали или отменили более 25 рейсов

Более 25 рейсов в ночь на субботу задержано или отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, по состоянию на 01.35 мск в аэропорту Домодедово шесть рейсов задержано, еще девять отменено. В аэропорту Шереметьево задержано четыре рейса, во Внуково четыре рейса отменено и четыре задержано. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.