В Испании монастырь XVI века продается за миллион евро
20 октября 2018 07:18 122
Замки и дворцы в Испании продают нередко. Вот и недавно в Гранаде был выставлен на продажу старинный монастырь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он был построен в XVI веке, а в 1982 году министерство культуры внесло его в список историко-художественных памятников Испании.
Общая площадь построек составляет 1746 квадратных метров, полезная площадь - 1571 "квадратов". Комплекс знаменит тремя основными элементами - фасадами, крытой галереей и лестницами. В настоящее время во всем комплексе используется лишь одна жилая комната и один санузел, а остальные пустуют. Некоторые помещения требуют ремонта.
За комплекс просят 1,05 миллиона евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 октября 22:47
Азербайджан принял важное решение по бензину АИ-92
-
19 Окт. 16:53 9 095
-
19 Окт. 10:16 7 597
-
19 Окт. 22:47 3 910
-
19 Окт. 15:15 3 621
-
19 Окт. 11:59 2 933