В Испании монастырь XVI века продается за миллион евро

20 октября 2018 07:18

Замки и дворцы в Испании продают нередко. Вот и недавно в Гранаде был выставлен на продажу старинный монастырь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он был построен в XVI веке, а в 1982 году министерство культуры внесло его в список историко-художественных памятников Испании.

Общая площадь построек составляет 1746 квадратных метров, полезная площадь - 1571 "квадратов". Комплекс знаменит тремя основными элементами - фасадами, крытой галереей и лестницами. В настоящее время во всем комплексе используется лишь одна жилая комната и один санузел, а остальные пустуют. Некоторые помещения требуют ремонта.

За комплекс просят 1,05 миллиона евро.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az