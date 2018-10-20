В Грузии не исключили арестов экс-чиновников

В рамках раскрытого главной прокуратурой дела о подготовке убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили к уголовной ответственности могут быть привлечены соратники и бывшие чиновники тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, заявила министр юстиции Тея Цулукиани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти бизнесмена стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

В среду главная прокуратура Грузии заявила, что раскрыла дело об убийстве Патаркацишвили. В ведомстве отметили, что предъявили обвинения трем бывшим сотрудникам МВД. У них изъяли аудиозаписи, в которых они обсуждают методы убийства бизнесмена и детали подготовки. Прокуратура сообщила, что один из обвиняемых подтверждает в записях, что ликвидация была согласована с бывшим чиновником Датой Ахалая и санкционирована Саакашвили.

"Если суд подтвердит то, что на сегодня говорит прокурор и следователь, то не исключено, что бывшим высокопоставленным чиновникам могут, исходя из этого дела, ужесточить наказания или те, кто до этого не был привлечен к ответственности, будут привлечены", - заявила Цулукиани в эфире телекомпании "Имеди".

Саакашвили ответил на обвинения в убийстве Патаркацишвили

Депутат парламентского большинства Ека Беселия считает, что Патаркацишвили был главным политическим оппонентом тогдашних властей и "решение о его ликвидации в то время не могло быть принято без ведома и согласия первого лица".

По данным ТВ "Имеди", суд по делу подготовки убийства бизнесмена состоится 4 ноября. Следствие по делу продолжается.

Бывшие чиновники, среди которых экс-министр пробации, бывший премьер и глава МВД, а также, в том числе, сам Саакашвили ранее были привлечены новыми властями Грузии к разным уголовным наказаниям, чаще всего за превышение служебных полномочий. Некоторые из бывших чиновников отбывают тюремные наказания в Тбилиси, некоторым обвинения предъявлены заочно, так как они не находятся на родине.