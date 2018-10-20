На нефтепроводе канадской компании в Колумбии взорвали бомбу
20 октября 2018 07:34 90
Взрыв бомбы произошел в пятницу на нефтепроводе канадской компании Gran Tierra Energy в Колумбии, сообщает издание Espectador, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бомбу подложили неизвестные вооруженные лица в департаменте Путумайо на юге Колумбии. Взрыв произошел в пятницу утром, компания направило на место происшествия сотрудников для восстановительных работ.
В департаменте Путумайо действуют повстанцы АНО, продолжающие регулярно атаковать объекты инфраструктуры, несмотря на переговоры о мире с властями страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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