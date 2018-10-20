Саудовский король поручил точно определить задачи разведки
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал пересмотреть структуру руководства службы общей разведки и точно обозначить ее полномочия после объявления об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, говорится в указе короля, переданном Саудовским агентство новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Формируется министерский комитет во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом для пересмотра структуры руководства службы общей разведки, обновления ее работы и определения ее полномочий с предельной точностью", - говорится в указе короля.
Этим же документом саудовский монарх отправил в отставку трех высокопоставленных офицеров службы общей разведки.
Указ короля появился после сообщений официальных саудовских СМИ о том, что Хашукджи был убит в результате ссоры с представителями дипмиссии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца - замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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