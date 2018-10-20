Миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию

Космические аппараты первой европейской миссии BepiColombo по изучению Меркурия успешно стартовали с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Старт состоялся в 22.45 по местному времени. Трансляция запуска велась на сайте Европейского космического агентства (ЕКА). Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Ariane 5.

BepiColombo - миссия, организованная Европейским космическим агентством в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Это первая европейская миссия по изучению Меркурия, самой маленькой и наименее исследованной планеты Солнечной системы.

Аппараты должны будут преодолеть девять миллиардов километров и достичь Меркурия через семь лет - в конце 2025 года. За это время они совершат девять гравитационных маневров около Венеры, Земли и Меркурия.

В состав миссии входят два орбитальных аппарата: магнитосферный орбитер и планетарный орбитер, а также третий модуль, который доставит эти аппараты к орбите Меркурия.

Предполагается, что после прибытия они проработают на орбите не менее года, собирая данные о составе, плотности, магнитном поле и экзосфере Меркурия, а также исследуя взаимодействие планеты с солнечным ветром.

Как сообщил ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, на аппарате BepiColombo отправится российский гамма-спектрометр, способный искать следы воды в грунте Меркурия.