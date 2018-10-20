Тим Кук отреагировал на данные о китайских шпионских чипах в технике Apple
20 октября 2018 08:06 205
Генеральный директор компании Apple Тим Кук впервые лично опроверг информацию о том, что в компьютерах и гаджетах Apple на стадии производства в Китае были установлены шпионские чипы. Об этом сообщает BuzzFeed News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как Кук заявил в телефонном интервью, эта история не соответствует действительности. При этом он добавил, что агентство Bloomberg, впервые сообщившее о чипах, должно повести себя правильно и поместить опровержение.
Ранее сообщалось, что ЦРУ США обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Окт. 16:53 9 166
-
19 Окт. 10:16 7 827
-
19 Окт. 22:47 4 553
-
19 Окт. 22:27 4 090
-
19 Окт. 15:15 3 864