Глава UFC оценил вероятность боя Нурмагомедова и Мейвезера

20 октября 2018 08:16

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал не обращать внимания на разговоры вокруг предполагаемого боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американского боксера Флойда Мейвезера, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам боксер не связывался с руководством UFC по поводу проведения поединка. Спортсмены только писали друг другу в социальных сетях, не более того.

"Не обращайте внимания на это. Во-первых, команда Мэйвезера вообще не обращалась к нам. Во-вторых, Хабиб находится на контракте с UFC. Флойд очень хорош в умении заставлять о себе говорить", - заявил Уайт.

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