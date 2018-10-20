Мигранты прорвали стену около границы с Мексикой

20 октября 2018 08:31

Мигранты из Гватемалы, приближающиеся к границе США, прорвали забор и направились к мексиканской границе, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на встречу мигрантов выдвинулись полицейские с защитными щитами.

Уточняется, что полиция попросила беженцев "прекратить агрессию".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az