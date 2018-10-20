Мигранты прорвали стену около границы с Мексикой

Мигранты из Гватемалы, приближающиеся к границе США, прорвали забор и направились к мексиканской границе, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на встречу мигрантов выдвинулись полицейские с защитными щитами.

Уточняется, что полиция попросила беженцев "прекратить агрессию".