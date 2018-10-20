Мигранты прорвали стену около границы с Мексикой
20 октября 2018 08:31 163
Мигранты из Гватемалы, приближающиеся к границе США, прорвали забор и направились к мексиканской границе, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на встречу мигрантов выдвинулись полицейские с защитными щитами.
Уточняется, что полиция попросила беженцев "прекратить агрессию".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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