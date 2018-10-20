Парламент Македонии проголосовал за новое название страны

Поздно вечером 19 октября депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны.

Как сообщает македонский Kanal5, за это, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, проголосовало 80 депутатов из 120.

Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов.

Напомним, что такое голосование было бы невозможным без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. В самой партии ранее заявляли, что готовы поддержать изменения в Конституцию только дело одобрение нового названия страны на референдуме. Этот референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

Вместо этого изменение названия страны на Северную Македонию, а вместе с тем - возможность вступить в НАТО и начать диалог о получении членства в ЕС, поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Такие данные дали основание премьер-министру Вспаханную Заев внести этот вопрос на рассмотрение парламента, пригрозив ему в случае провала голосования досрочными выборами.

Накануне голосования помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии ВЕСС Митчелл обратился с открытым письмом к македонской оппозиции, призвав их поддержать изменение названия. В РФ это назвали "грубым вмешательством" во внутренние дела Македонии, предложив им вступтаты в Евразийский союз.

Впрочем, для окончательного внесения изменений парламентариям еще надо провести два голосования - простым и конституционным большинством - уже напрямую о внесении изменений в конституцию. Впрочем, нынешнее успешное голосование дает основания ожидать успеха и в последующих.