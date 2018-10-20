В Испанском парламенте задумались о легализации конопли

После того как Канада позволила использовать коноплю для личного потребления на этой неделе, испанская левая партия Podemos подняла этот вопрос и намерена предложить законопроект о регулировании культивации и оборота этого растения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет El Pais.

Согласно плану Podemos, государство должно взять на себя ответственность за выдачу лицензий на производство, сбор и продажу урожая.

"Это абсурд, что вы можете приобрести текилу или джин в супермаркете, но конопля незаконна", - заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас.

Его предложение также предусматривает частное фермерство, сельскохозяйственные кооперативы, малые и средние сельскохозяйственные операции.

Целью инициативы является изменение действующего закона, который определяет продажу и выращивание конопли незаконными, ограничивает потребление и владение в личных целях.

"Легализация должна осуществляться в основном для медицинского использования и исследований", - говорят в Podemos.

Напомним, в канадском Торонто компания, специализирующая на продаже марихуаны, которая недавно была легализована в этой стране, открыла вакансию "ценителя" своего продукта.

Стоит добавить, что максимальное время нахождения на этой работе ограничено 12 часами в месяц, а оплата за час составит 50 долларов. Приглашения работу получат шесть знатоков каннабиса. Интересно, что многие канадские издания уже назвали эту вакансию "работой мечты".