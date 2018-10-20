Массовое отравление вином в Камбодже, есть погибшие и пострадавшие
20 октября 2018 08:51 129
В провинции Кратьэх в Камбодже три человека погибли, 44 попали в больницу из-за отравления рисовым вином домашнего производства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщили в управлении местной полиции.
"Двое мужчин и одна женщина скончались в четверг, еще 44 человека были госпитализированы в лечебно-диагностический центр провинции Кратьэх после того, как они выпили рисовое вино с опасными веществами", - рассказал сказал начальник местной полиции.
По данным властей, в напитке, вероятно, содержалось большое количество метанола. На данный момент изготовителя вина задержали для допроса, а одну из бутылок напитка изъяли на экспертизу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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